В российской армии вновь появилось военно-политическое управление

Президент России Владимир Путин подписал указ о создании в министерстве обороны военно-политического управления. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Руководителем управления стал генерал-полковник Андрей Картаполов, который ранее руководил операцией российских войск в Сирии, а затем командовал Западным военным округом.

«В условиях глобального информационно-психологического противоборства неизмеримо возрастает роль морально-политического единства армии и общества», — объяснял цели создаваемого управления зампредседателя Общественного совета при Минобороны Александр Каньшин.

По словам источников Коммерсанта, в подчинении Картаполова будет Главное управление по работе с личным составом, «которое отвечает за «Юнармию» и все патриотическое воспитание».

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Политическое управление существовало в Красной армии и в Советской армии для осуществления партийной работы и работы с морально-психологическим состоянием личного состава. После распада Советского Союза политическая составляющая ушла из названия главка — в 1992 году было создано Главное управление по работе с личным составом (ГУРЛС), которое также несколько раз меняло названия.