Алексей Венедиктов покинул совет директоров «Эхо Москвы»

Главный редактор «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов покинул совет директоров радиостанции. Об этом Венедиктов сообщил в своем телеграмм-канале.

«Миноритариев теперь там будет представлять мой заместитель Екатерина Годлина», — сообщил он.

Решение Венедиктова уйти из совета директоров радиостанции связано с конфликтом с генеральным директором Екатериной Павловой. В ходе обсуждения на заседании совета выяснилось, что генеральный директор брала возвратные кредиты у Газпромбанка.

«Является абсолютно сомнительным то, что президент знает о финансовой ситуации радиостанции больше, чем ее главный редактор. Путин, как оказалось, прав»,— заявил Венедиктов, напомнив слова президента Владимира Путина, который на своей летней «прямой линии» заявил о финансировании «Эха Москвы» «Газпромом». «Я не хочу быть в совете, если решения о деятельности радиостанции принимаются где-то вне его стен», — добавил он.

В разговоре с Интефаксом Павлова на вопрос о том, известно ли ей о финансировании радиостанции «Газпромом», ответила, что «не комментирует ни слова президента, ни финансовые вопросы ЗАО». Она также добавила, что «Венедиктов как акционер имеет всю информацию о компании».

До этого, в середине июня 2018 года собрание акционеров «Эха Москвы» переизбрало гендиректора радиостанции Екатерину Павлову, за которую голосовал «Газпром-Медиа холдинг», владеющий 66% акций радиостанции. При этом Венедиктов проголосовал против.

Напомним, в 2015 году был избран новый совет директоров «Эхо Москвы». В него вошли гендиректор «Газпром-медиа» Дмитрий Чернышенко, его заместитель Татьяна Доброхвалова, гендиректор «Газпром-медиа Радио» Юрий Костин, а также гендиректор «Эха Москвы» Екатерина Павлова.