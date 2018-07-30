«Может использоваться для вербовки и пропаганды»: у фигуранта «пензенского дела» изъяли книгу о мифах в интернете

Перед конвоированием в Ярославль из Петербурга у фигуранта «пензенского дела» Юлия Бояршинова изъяли научно-популярную книгу журналистки Аси Казанцевой «В интернете кто-то неправ» — сотрудник ФСИН объяснил это тем, что тот может использовать ее «для вербовки и пропаганды в интернете». Об этом сообщает «ОВД-Инфо».

Книга научной журналистки Аси Казанцевой «В интернете кто-то неправ» может быть использована для вербовки и пропаганды в интернете. Так сотрудники ФСИН, по словам Юлия Бояршинова, объяснили её изъятие. Бояршинова обвиняют в участии в террористическом сообществе «Сеть». pic.twitter.com/BD1nQlbwXF — ОВД-Инфо (@OvdInfo) July 30, 2018

«Моя книжка посвящена популярным лженаучным заблуждениям. Я пытаюсь понять, почему люди верят в гомеопатию, не понимают эволюцию или боятся ГМО, и заодно рассказываю читателям, как искать научные исследования и перепроверять информацию, — рассказала Казанцева «Новой». — В этом смысле книжка, разумеется, подходит для пропаганды в интернете — но только это пропаганда критического мышления и использования научного метода».

В разговоре с «Дождем», она также отметила, что на задней стороне обложки находится отзыв оппозиционера Алексея Навального — это «сразу делает ее угрожающей для правящего режима».

Помимо книги Казанцевой, входившей в шорт-лист премии «Просветитель» в 2017 году, сотрудники ФСИН забрали у Бояршинова также еще несколько книг и газет, а также дневник.

Напомним, 20 и 21 июля троих фигурантов «пензенского дела», задержанных в январе в Петербурге, Виктора Филинкова, Юлия Бояршинова и Игоря Шишкина, конвоировали в Ярославль из СИЗО Петербурга и Ленобласти. 25 июля источник «ОВД-Инфо» обнаружил их в ярославском СИЗО-1.

По «пензенскому делу» в Санкт- Петербурге и Пензе проходят 11 человек. По версии следствия, сообщество «Сеть» готовило вооруженное восстание и взрывы во время выборов президента и чемпионата мира по футболу. Фигуранты дела рассказывали, что их пытали электротоком и требовали дать признательные показания.

В октябре 2017 года в Пензе по делу «Сети» арестовали пятерых человек — Дмитрия Пчелинцева, Илью Шакурского, Егора Зорина, Василия Куксова и Андрея Чернова. Из Петербурга также доставили Армана Сагынбаева. В конце января в Петербурге были задержаны Игорь Шишкин, Виктор Филинков и Юлий Бояршинов (последнему обвинение в участии в террористическом сообществе «Сеть» по ч.2 ст.205.4 УК предъявили в апреле). В июле в Пензе были арестованы еще два фигуранта — Михаил Кульков и Максим Иванкин.