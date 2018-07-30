СБУ обнародовала имена иностранных наемников «ЧВК Вагнера»

Служба безопасности Украины (СБУ) обнародовала в фейсбуке имена трех иностранных граждан, которые, по данным ведомства, в составе «ЧВК (прим. — частная военная компания) Вагнера» принимали участие в военном конфликте в Сирии, при этом двое из них также воевали на юго-востоке Украины.

Один из них, гражданин Армении, погиб в Сирии 7 февраля 2018 года — по словам СБУ, во время т.н. «пригожинского наступления».

26 июля СБУ заявила, что идентифицировала 206 наемников российской «ЧВК Вагнера», принимавших в феврале участие в боевых действиях в Сирии.

СБУ также опубликовала персональные данные 40 погибших, 30 раненых наемников «ЧВК Вагнера». Она также сообщила об иностранных гражданах, принимавших участие в военном конфликте в Сирии в составе ЧВК: об 11 гражданах Беларуси, 4 гражданах Молдовы, одном из Казахстана и одном из Армении, а также о двоих гражданах Сирии, имеющих двойное гражданство, в том числе и российское.

Напомним, вечером 7 февраля в провинции Дейр-эз-Зор сирийская оппозиция при поддержке американской авиации открыла огонь по сторонникам президента Сирии Башара Асада.

Впоследствии расследовательская группа Conflict Intelligence Team (CIT) опубликовала имена восьми погибших в Сирии россиян, служивших в ЧВК «Вагнер». При этом по данным источников «Новой газеты», при авиаударе могли погибнуть как минимум 13 россиян.

Министерство обороны России заявляло, что «российских военнослужащих в данном районе сирийской провинции Дейр-эз-Зор нет».

ЧВК «Вагнера» связывают с именем бизнесмена Евгения Пригожина, известного как «повар Путина». Как писала «Фонтанка», ЧВК появилась в 2013 году под названием «Славянский корпус», когда российские менеджеры частной военной компании Moran Security Group Вадим Гусев и Евгений Сидоров сформировали отряд из 267 «контракторов» для «охраны месторождений и нефтепроводов» в Сирии. Ее участники впоследствии сформировали «группу Вагнера». По данным The Wall Street Journal (WSJ), она принимала участие в военных конфликтах на Донбассе и в Сирии.