Путин подписал закон об отмене штрафов для «Роснефти» за невозвращение валютной выручки

Президент Владимир Путин одобрил 29 июля поправки в закон «О валютном регулировании и валютном контроле», которые освободят от штрафов за невозвращение валютной выручки (т.е. отказ от возвращения ее на рублевые или валютные счета в российских банках) экспортеров, попавших под западные санкции. По мнению аналитиков, это приведет к ослаблению рубля.

Как отмечает The Bell, возможностью сможет воспользоваться только одна компания — «Роснефть». Она единственная остается под санкциями из пяти компаний, получивших в декабре 2014 года предписание привести к марту следующего года свои чистые валютные позиции к уровню октября 2014 года.

Продавать часть валютной выручки им было необходимо для стабилизации курса рубля после резкой его девальвации: 16 декабря 2014 года доллар и евро обновили исторический максимум — доллар перевалил за 80 рублей, а евро — за 100.

Как писали после принятия закона Госдумой аналитики «Райфайзенбанка», размещение «Роснефтью» оставшейся выручки за рубежом потенциально может сократить предложение валюты в России за год в пределах от 26 миллиардов долларов до 64 миллиардов. Это приведет дальнейшему оттоку капитала, а также к тому, что среднесрочный (в течение года) курс рубля к доллару США повысится с 63 до 65 рублей.