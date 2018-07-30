В Париже на здании мэрии вывесили портрет Олега Сенцова
Юрий Сафроновсобкор в Париже
Вечером в понедельник, 30 июля, в мэрии IV округа Парижа прошла акция в поддержку украинского режиссера Олега Сенцова.
На фасаде здания мэрии, руководство которой уже не раз демонстрировало гражданскую позицию (здесь, например, прошла акция в 10-ю годовщину убийства Анны Политковской), появился большой портрет Олега Сенцова.
Одним из инициаторов акции, которая призвана, в том числе, «расшевелить» Елисейский дворец, стал французский философ Мишель Ельчанинофф.
9 июля он опубликовал в газете Le Monde открытое письмо к президенту Франции (которого знает лично) с призывом «обусловить визит в Россию (Макрон собирался на полуфинал ЧМ) освобождением Олега Сенцова». Но Макрон в очередной раз продемонстрировал приверженность принципам realpolitik, поехал и на полуфинал, и на финал, и за все это время не сделал ни одного публичного заявления по поводу Сенцова.
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Вместо президента 10 июля высказался его приближенный, официальный представитель правительства Франции Бенжамен Гриво. «Ситуация обсуждается на уровне глав государств при мобилизации наших НКО и всего нашего дипломатического аппарата», — сказал Гриво в эфире радиостанции France Info.
Сегодня на акции Мишель Ельчанинофф заявил русской редакции RFI в том, что Макрон несколько раз говорил Путину о Сенцове во время телефонных переговоров и «с глазу на глаз». По крайней мере, в Елисейском дворце философа в этом заверили.
На сегодняшнюю акцию к мэрии 4-го округа Парижа пришло около пятисот человек, что достаточно много, особенно с учетом начала «высокого» отпускного сезона.
На митинге, помимо Ельчаниноффа, выступил мэр 4-го округа Ариэль Вейль, заместитель мэра Парижа Патрик Клюгман, писатель Пьер Леметр и посол Франции по правам человека Франсуа Крокет.
Украинский режиссер Олег Сенцов осужден в России на 20 лет по обвинению в подготовке терактов в Крыму. С 14 мая Сенцов держит голодовку, требуя, чтобы российские власти отпустили всех украинских политзаключенных. Себя в их число он не включает. Сенцова поддержали многие деятели культуры и правозащитники, российские и зарубежные.