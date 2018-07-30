В Париже на здании мэрии вывесили портрет Олега Сенцова

Вечером в понедельник, 30 июля, в мэрии IV округа Парижа прошла акция в поддержку украинского режиссера Олега Сенцова.

Фото: Юрий Сафронов / «Новая газета»

На фасаде здания мэрии, руководство которой уже не раз демонстрировало гражданскую позицию (здесь, например, прошла акция в 10-ю годовщину убийства Анны Политковской), появился большой портрет Олега Сенцова.

Одним из инициаторов акции, которая призвана, в том числе, «расшевелить» Елисейский дворец, стал французский философ Мишель Ельчанинофф.

9 июля он опубликовал в газете Le Monde открытое письмо к президенту Франции (которого знает лично) с призывом «обусловить визит в Россию (Макрон собирался на полуфинал ЧМ) освобождением Олега Сенцова». Но Макрон в очередной раз продемонстрировал приверженность принципам realpolitik, поехал и на полуфинал, и на финал, и за все это время не сделал ни одного публичного заявления по поводу Сенцова.

Вместо президента 10 июля высказался его приближенный, официальный представитель правительства Франции Бенжамен Гриво. «Ситуация обсуждается на уровне глав государств при мобилизации наших НКО и всего нашего дипломатического аппарата», — сказал Гриво в эфире радиостанции France Info.

Сегодня на акции Мишель Ельчанинофф заявил русской редакции RFI в том, что Макрон несколько раз говорил Путину о Сенцове во время телефонных переговоров и «с глазу на глаз». По крайней мере, в Елисейском дворце философа в этом заверили.

На сегодняшнюю акцию к мэрии 4-го округа Парижа пришло около пятисот человек, что достаточно много, особенно с учетом начала «высокого» отпускного сезона.

На митинге, помимо Ельчаниноффа, выступил мэр 4-го округа Ариэль Вейль, заместитель мэра Парижа Патрик Клюгман, писатель Пьер Леметр и посол Франции по правам человека Франсуа Крокет.

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Украинский режиссер Олег Сенцов осужден в России на 20 лет по обвинению в подготовке терактов в Крыму. С 14 мая Сенцов держит голодовку, требуя, чтобы российские власти отпустили всех украинских политзаключенных. Себя в их число он не включает. Сенцова поддержали многие деятели культуры и правозащитники, российские и зарубежные.