17-летний уроженец Чечни арестован по делу о нападении на полицейского у посольства Словакии

Тверской районный суд Москвы арестовал на два месяца 17-летнего подростка, напавшего с ножом на полицейского возле посольства Словакии в Москве, сообщает «Московский комсомолец» со ссылкой на пресс-службу суда. Ему предъявили обвинение по статье о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов (ст. 317 УК).

В ходе допроса, как говорится на сайте московского управления Следственного комитета, он сообщил, что напал на полицейского из-за «внезапно возникших личных неприязненных отношений к последнему». «Лента.ру» со ссылкой на источники в полиции утверждает, что, по словам подростка, его два месяца назад его избил наряд патрульно-постовой службы. В изъятой у него переписке он говорил, что не знает, как найти обидчиков, потому собирается убить любого полицейского.

Как ранее сообщал телеграм-канал «112», в нападении на сотрудника полиции подозревают 17-летнего уроженца Чечни. Его направят на судебно-психиатрическую экспертизу.

Нападение на полицейского недалеко от посольства Словакии, на 1-й Брестской улице, произошло приблизительно в 15 часов мск 27 июля. Полицейского с семью ножевыми ранениями госпитализировали в тяжелом состоянии в Боткинскую больницу.