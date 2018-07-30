Треть российских компаний оказалась не готова брать на работу людей предпенсионного возраста

Около трети российских компаний (32%) не намерены трудоустраивать людей предпенсионного возраста, сообщает РБК со ссылкой на исследование международной консалтинговой компании в области менеджмента «Институт Адизеса».

Еще около 32% компаний в случае повышения пенсионного возраста будут принимать на работу предпенсионеров при условии их высокой квалификации. 29% респондентов согласились принимать предпенсионеров на рядовые должности. Только 7% готовы брать сотрудников на работу вне зависимости от возраста.

56% респондентов ответили, что доля сотрудников предпенсионного возраста в их штате составляет от 0 до 20%, еще 37% опрошенных — от 20 до 40%, 7% — от 40 до 60%. Опрос проводился среди 160 собственников и гендиректоров компаний крупного бизнеса в Центрального федеральном округе (ФО), Северо-западном ФО, Приволжье, Южном ФО, Сибири и на Урале.

«На российском рынке труда действительно есть практика более жесткой или более мягкой дискриминации лиц старших возрастов, в том числе в найме и продвижении. Результаты опроса это еще раз подтверждают», — отметил РБК замглавы лаборатории исследований рынка труда Высшей школы экономики Сергей Солнцев. В случае повышения пенсионного возраста, отмечает он, напряженность на рынке труда усилится, и пожилым людям станет еще сложнее искать работу.

О повышении пенсионного возраста правительство сообщило 14 июня. Реформа предусматривает повышение пенсионного возраста с 2019 года: с 60 до 65 лет для мужчин (к 2028 году) и с 55 до 63 лет для женщин (к 2034 году).

19 июля Госдума приняла законопроект в первом чтении. Пенсионную реформу поддержала только фракция партии «Единая Россия» (кроме депутата Натальи Поклонской). Остальные партии — КПРФ, ЛДПР и «Справедливая Россия» — не согласились с реформой.