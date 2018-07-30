Участников Pussy Riot вновь задержали у спецприемника после 15 суток ареста

обновление Участникам Pussy Riot вменяют нарушение, предусмотренное ч. 2 ст. 20.2 КоАП (организация либо проведение публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления), сообщается в фейсбуке группы. По этой статье им грозит штраф от 20 до 30 тысяч рублей, обязательные работы сроком до 50 часов или арест до 10 суток.

Участника панк-группы Pussy Riot Петра Верзилова задержали на выходе из спецприемника, где он отбывал 15 суток административного ареста за акцию на финальном матче Чемпионата мира по футболу.

Всем привет! Только что при выходе из Спецприемника номер 2 был задержан нарядом ОМОН. Наряд говорит, что доставляют снова в ОВД Лужники. — Пётр Верзилов (@gruppa_voina) July 30, 2018

По словам Верзилова, его везут в отдел полиции при спорткомплексе «Лужники». Он сообщил, что остальных участников акции Ольгу Пахтусову, Ольгу Курачеву и Веронику Никульшину также задержали у другого спецприемника.

Пахтусова написала в твиттере, что ее задержали по ст. 20.2. КоАП (нарушение правил публичных мероприятий). Об этом «Медиазоне» также сообщила Никульшина.

собственно, как и верзилова, задержали на выходе из сп за нарушение ст. 20.2. находимся все втроем в автозаке, едем куда-то — коммунисты чечни (@Pakhtusova) July 30, 2018

Позднее Петр Верзилов сообщил, что всех задержанных участников Pussy Riot оставляют на ночь в отделе полиции «Лужники».

15 июля четверо участников Pussy Riot — Петр Верзилов, Ольга Пахтусова, Ольга Курачева и Вероника Никульшина — выбежали на поле в полицейской форме во время второго тайма финального матча Чемпионата мира по футболу.

Своей акцией активисты потребовали освобождения политзаключенных, а также прекращения уголовных дел за репосты и незаконных арестов на митингах. Они приурочили свою акцию «Милиционер вступает в Игру» к годовщине поэта Дмитрия Пригова, автора цикла «Апофеоз милицанера».

16 июля участников акции приговорили к 15 суткам ареста с наложением запрета на посещение официальных спортивных мероприятий на 3 года по статье о грубом нарушении правил поведения на официальных спортивных мероприятиях (ч. 3 ст. 20.31 КоАП). Кроме того, им назначили штраф в размере 1500 рублей за незаконное ношение полицейской формы (ст. 17.12 КоАП).