В Грузии отменили административное наказание за употребление марихуаны

В Грузии отменили административное наказание в виде штрафа в размере 500 лари (около 200 долларов) за употребление марихуаны, передает Интерфакс.

Конституционный суд Грузии удовлетворил иск депутатов оппозиционной партии «Гирчи» и признал неконституционным наказание за употребление этого наркотика без рецепта врача.

«Употребление марихуаны является сферой, защищенной правом на свободное развитие личности», — сказано в постановлении суда. Однако употребление этого наркотика будет наказываться в случае, если оно несет опасность для третьих лиц, например, в учебных заведениях, в общественном транспорте или в присутствии несовершеннолетних.

В то же время остается в силе уголовная ответственность за культивацию и распространение марихуаны.

Ранее в мае в Грузии прошли антинаркотические рейды полиции по клубам Тбилиси. Правоохранители отбирали у посетителей телефоны и личные вещи, заламывали им руки, требовали покинуть помещение. Их поведение вызвало среди жителей протесты против полицейского произвола. После этого глава МВД Грузии Георгий Гахария извинился перед участниками акции за действия властей.