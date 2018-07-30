Греческий суд решил выдать России обвиняемого в киберпреступлениях россиянина Александра Винника

Суд в Салониках решил выдать России обвиняемого в мошенничестве в сфере компьютерной информации россиянина Александра Винника. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на его адвоката Илиаса Спирлиадиса.

Защита обжаловала решение суда в части процессуальных нарушений. Рассмотрение жалобы назначено на 4 сентября. «В целом мы согласны с решением суда», — рассказал Спирлиадис. Итоговое решение об экстрадиции Винника примет министерство юстиции Греции.

38-летнего Александра Винника задержали в Греции в июле 2017 года. Власти США подозревают его в причастности к отмыванию не менее 4 миллиардов долларов при помощи биржи криптовалют BTC-e. В октябре суд удовлетворил запрос о выдаче россиянина США.

Винника подозревают в мошенничестве и отмывании денег власти Франции. По их мнению, россиянин похищал личные вещи граждан, а затем возвращал их за деньги. Винник свою вину не признает. Тем не менее греческий суд разрешил выдать россиянина Франции.

В России Винника обвиняют в мошенничестве на сумму 750 миллионов рублей вместе с неустановленной группой граждан. Как пишет Интерфакс, он написал явку с повинной в российские правоохранительные органы. Позднее эту информацию подтвердили в Генпрокуратуре России.