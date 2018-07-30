Глава Серпуховского района Подмосковья Шестун объявил голодовку в СИЗО «Лефортово»

Арестованный глава Серпуховского района Подмосковья Александр Шестун объявил голодовку в СИЗО «Лефортово», сообщает ТАСС со ссылкой на Общественную наблюдательную комиссию (ОНК) Москвы.

«Таким образом он протестует против его недопуска к выборам на пост главы района на новый срок и против недопуска к нему адвоката», — заявили правозащитники.

Ранее жена Шестуна, Юлия, объявила об участии в выборах главы Серпуховского района. «Цели выдвижения простые: продолжить политику моего мужа», — заявила она. Шестун намерена настаивать на закрытии полигона ТБО «Лесная».

26 июля Басманный суд Москвы признал законным возбуждение уголовного дела в отношении Александра Шестуна, обвиняемого в превышении должностных полномочий (ч. 3 ст. 286 УК). По версии следствия, преследование связано с незаконным выделением четырех земельных участков в деревне Борисово в 2008 году.

Сам Шестун считает дело против себя полностью сфабрикованным. Среди заказчиков он называет губернатора Подмосковья Андрея Воробьева и начальника управления «К» Службы экономической безопасности ФСБ генерала Ивана Ткачева.

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова обратилась в Генпрокуратуру России с заявлением о нарушении избирательных прав Шестуна.