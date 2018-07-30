В Уфе приговорили к срокам от 5 до 24 лет лишения свободы 21 участника «Хизб ут-Тахрир»

Приволжский окружной военный суд приговорил к срокам от 5 до 24 лет лишения колонии строго режима 21 жителю Башкирии за участие в деятельности уфимской ячейки движения «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами», признанного в России запрещенным.

Как сообщает Интерфакс, им также назначили штраф в размере от 400 до 700 тысяч рублей. Жителей Башкирии признали виновными в насильственном захвате власти или насильственном удержании власти (ч. 1 ст. 30, ст. 278 УК РФ), а также организации деятельности террористической организации и участии в ней (ч. 1, 2 ст. 205.5 УК РФ).

Один обвиняемый получил пять лет колонии общего режима и штраф 100 тысяч рублей, поскольку сотрудничал со следствием после задержания.

Следствие установило, что участники организации с 2011 по 2015 год «решали задачи по вовлечению жителей республики в террористическую деятельность, распространению воинствующей исламистской пропаганды, внесению раскола в мусульманское сообщество Башкирии».

Ранее 26 июля в Санкт-Петербурге приговорили к срокам от 5 до 10,5 лет колонии восьмерых сторонников «Хизб ут-Тахрир». По информации СМИ, за последние годы в Петербурге по этому делу осудили около 20 человек.

«Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» появилась в Палестине в 1953 году как одно из движений за «чистый ислам». Его сторонники призывают к созданию в исламском мире Халифата. Россия и страны СНГ относят организацию к числу террористических.