Интерфакс: жертва пыток в ярославской колонии Макаров объявил голодовку вместе с другими заключенными

Заключенные ярославской колонии №8, в том числе Евгений Макаров, которого пытали в другой исправительной колонии, объявили голодовку. Об этом Интерфаксу рассказал источник.

«Меньше десятка осужденных, в том числе и Евгений Макаров, отказались принимать пищу. Основное требование — решение бытовых проблем», — заявил собеседник агентства.

Об объявлении голодовки говорится и в заявлении пресс-службы регионального ФСИН. Согласно сообщению, причиной голодовки стало требование «создания льготных условий отбывания наказания».

Напомним, 20 июля «Новая газета» опубликовала видео пытки (18+), которое оказалось в распоряжении «Общественного вердикта». Оно было записано в июне 2017 года с помощью видеорегистратора, который обязан носить каждый сотрудник ФСИН.

На видео мужчины в форме несколько минут по очереди бьют заключенного Евгения Макарова дубинками и кулаками по ногам, а также льют ему на голову воду из ведра. Во ФСИН заявили, что осужденный провоцировал сотрудников колонии.