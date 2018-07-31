ИГ взяло ответственность за нападение на туристов в Таджикистане

Запрещенная в России террористическая организация «Исламское государство» взяла на себя ответственность за нападение на туристов в Таджикистане, в результате которого погибли четыре человека. Об этом сообщила SITE Intelligence Group, занимающаяся мониторингом активности террористов.

Нападение произошло 29 июля. Когда группа иностранных туристов из семи человек ехала на велосипеде в Дангаринском районе Хатлонской области, их сбила машина. После этого неизвестные вышел из автомобиля и напал, используя холодное и огнестрельное оружие. В результате четыре человека погибли, в том числе два гражданина США.

Полиция сначала задержала одного подозреваемого, а двух других убили, так как они оказали сопротивление. На следующий день после инцидента стало известно о задержании еще троих человек. Полиция изъяла у них ножи и огнестрельное оружие.

Расследованием занимается специальная оперативная следственная группа, которая отрабатывает версии разбойного нападения, ДТП, убийства и теракта.