The Washington Post: КНДР продолжила работу над двумя межконтинентальными ракетами

Спецслужбы США получили данные о работе над двумя новыми межконтинентальными баллистическими ракетами на жидком топливе в исследовательском центре под Пхеньяном. Об этом сообщила газета The Washington Post со ссылкой на источники.

По словам собеседников издания, данные получили со спутниковых снимков, сделанных в течение последних нескольких недель. При этом на кадрах не зафиксированы сами ракеты, уточняет газета. Источники объяснили, что спутник заснял зачехленные тягачи, на которых ранее перевозили межконтинентальные баллистические ракеты.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил о наличии у него информации о продолжении работы Пхеньяна по созданию ядерного оружия в засекреченном месте под названием Кангсон.

Напомним, 12 июня прошла первая встреча президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына. В ходе нее лидеры двух стран договорились о денуклеаризации Корейского полуострова. Пхеньян подтвердил свою приверженность этому процессу, а Вашингтон в обмен предоставил гарантии безопасности властям КНДР.

Помимо этого, США и КНДР заявили о перезапуске отношений между двумя странами и о приверженности к установлению мира на Корейском полуострове. Кроме того, лидеры стран договорились об идентификации и возвращении в США останков американских военнопленных, которые находятся в КНДР со времен Корейской войны.