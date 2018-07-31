РБК узнал о трудностях в исполнении «закона Яровой» интернет-компаниями

Интернет-компании не могут исполнять так называемый «закон Яровой», который предполагает хранение переписки и разговоров россиян, так как нет пояснения некоторых пунктов документа. Об этом сообщило РБК.

В частности, интернет-компаниям не понятно, как хранить собранную информацию, а потом передавать ее по затпросу правоохранительных органов. РБК уточняет, что разъяснения требуют постановление правительства от 28 июня.

«Пока никто не начал хранение данных, так как не готовы последние уточняющие документы, которые будут разработаны Министерством цифрового развития, скорее всего, до конца лета. В этой ситуации нет ничего нового, так происходит со многими подобными законами, поэтому сейчас можно только ждать», — сказал собеседник издания.

При этом в Роскомнадзоре заявили, что у службы нет полномочий проводить «аналитические исследования» о том, могут ли интернет-компании исполнять новый закон. «По мнению Роскомнадзора, дополнительных подзаконных актов не требуется», — говорилось в ответе от надзорного ведомства.

Антитеррористические поправки (т.н. «закон Яровой»), подписанные президентом России Владимиром Путиным 7 июля 2016 года, вступили в силу 1 июля. Пакет поправок обязывает российских операторов связи и интернет-провайдеров хранить звонки, письма, файлы, разговоры клиентов в течение шести месяцев.

За последние два года «закон Яровой» неоднократно подвергался критике власти и бизнеса, поскольку хранение массивов данных предполагает масштабные затраты. Так, на исполнение закона в течение пяти лет «Мегафон» потратит 35-40 миллиардов рублей, VEON — 45 миллиардов рублей, МТС — 60 миллиардов рублей.