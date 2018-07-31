ЕС ввел санкции против шести российских компаний из-за строительства моста в Крыму

Европейский союз ввел санкции против шести российских компаний, в том числе против двух компаний бизнесмена Аркадия Ротенберга, из-за строительства Керченского моста. Об этом говорится в официальном журнале ЕС.

Компании Ротенберга ПАО «Мостотрест» и ООО «Стройгазмонтаж», которые попали в европейские санкционные списки, уже находятся под американскими санкциями.

Кроме того, под ограничительные меры попали АО «Институт Гипростроймост - Санкт-Петербург», АО «Судостроительный завод "Залив"», ООО «Стройгазмонтаж – Мост» и вологодское АО «ВАД».

В ЕС пояснили, что строительство и официальное открытие считается «ключевыми символическими шагами» по закреплению контроля России над полуостровом и его дальнейшей изоляции от Украины.

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