Во ФСИН извинились перед жертвой пыток в ярославской колонии

Замдиректора ФСИН Валерий Максименко принес извинения заключенному Евгению Макарову, которого пытали в одной из ярославских исправительных колоний. Такое заявление представитель ФСИН сделал в эфире «Говорит Москва».

«Я хотел бы принести извинения гражданину Макарову. Извинения его родным и близким. Попросить прощения за то, что наши сотрудники, пусть даже и бывшие, это совершили», — сказал Максименко.

По словам замдиректора ФСИН, ему «стыдно за этих сотрудников», и они все будут уволены. Максименко уточнил, что во ФСИН не собираются «выгораживать честь мундира».

«И если есть сотрудники, которые сами стали преступниками, мы от них должны незамедлительно освободиться», — заключил замдиректора ФСИН.

Напомним, 20 июля «Новая газета» опубликовала видео пытки (18+), которое оказалось в распоряжении «Общественного вердикта». Оно было записано в июне 2017 года с помощью видеорегистратора, который обязан носить каждый сотрудник ФСИН.

На видео мужчины в форме несколько минут по очереди бьют заключенного Евгения Макарова дубинками и кулаками по ногам, а также льют ему на голову воду из ведра. Во ФСИН заявили, что осужденный провоцировал сотрудников колонии.

В течение восьми дней ярославский суд арестовал восемь подозреваемых по делу о пытках в исправительной колонии №1. При этом на видео зафиксировано присутствие 18 человек.