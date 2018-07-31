ФНС начнет публиковать относившуюся к налоговой тайне информацию о бизнесе

С 1 августа Федеральная налоговая служба (ФНС) начнет публиковать в открытом доступе информацию о налогоплательщиках, которая ранее относилась к налоговой тайне, сообщает РИА Новости со ссылкой на ведомство.

Благодаря сервису «Прозрачный бизнес» на сайте ФНС, предприниматели смогут получить информацию о своих контрагентах: о среднесписочной численности работников организации за прошлый год, о применяемых налоговых режимах и об участии компании в консолидированной группе налогоплательщиков.

С помощью сервиса предприниматели также смогут проверить, не являются ли их партнеры компаниями-«однодневками» и не используют ли они «серые» схемы для ухода от уплаты налогов.

Позднее ФНС намерена публиковать данные о задолженностях и штрафах компаний, а также об их расходах и доходах, согласно данным бухгалтерской отчетности. Предполагается, что со временем будет раскрываться информация о налоговых правонарушениях и решениях о привлечении к ответственности.

Нововведение коснется в первую очередь малого и среднего бизнеса. Исключение составят предприятия, включенные в перечень стратегических, организации оборонно-промышленного комплекса и крупнейшие налогоплательщики. По данным РБК, среди них числятся «Роснефть», «Газпром», «ЛУКОЙЛ», РЖД и другие.