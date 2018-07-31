СМИ: российских хакеров обвинили в атаке на швейцарскую лабораторию, расследующую отравление Скрипалей

Российские хакеры атаковали швейцарскую государственную лабораторию Spiez, которая анализирует взятые с места отравления бывшего разведчика Сергея Скрипаля и его дочери пробы «Новичка». Об этом сообщила местная газета Blick со ссылкой на Федеральное ведомство по защите населения.

Среди работников лаборатории ходил отправленный с фейкового email-адреса документ Microsoft Word с информацией о намеченной на сентябрь большой конференции — в него было встроено вредоносное программное обеспечение. При этом источники издания не сказали, как давно он был отправлен.

Федеральное ведомство по защите населения утверждает, что к этому причастны хакеры, связанные с Россией. То, что писавшие вредоносное ПО владеют русским языком им подтвердила «Лаборатория Касперского».

Как отмечает Blick, лаборатория специализируется на химическом, биологическом, радиационном и ядерном оружии (т.н. CBRN defense), она также является признанным экспертом в химическом оружии — из-за чего ее и привлекли к расследованию отравления нервно-паралитическим веществом.

По словам Федеральной службы безопасности страны, к атаке причастна та же группа, что и к нападению на сервера Международного олимпийского комитета в Лозанне в феврале. Как сообщала Washington Post, российские хакеры, согласно данным разведки США, организовали масштабную кибератаку на компьютерные системы, обслуживающие Олимпийские игры в южнокорейском Пхенчхане.

Ранее в июле Федеральное ведомство Германии по охране конституции сообщило о волне атак, осуществленных, предположительно, российскими хакерами Sandworm с целью шпионажа в августе 2017 и июне 2018 года. Ведомство уточняло, что жертвами атак стали медиакомпании и организации, занимающиеся химическими исследованиями.

Напомним, что 4 марта Сергея Скрипаля и его дочь Юлию нашли без сознания возле ресторана в Солсбери, их госпитализировали в критическом состоянии. Позднее Скрипалей выписали из больницы, но их лечение продолжается.