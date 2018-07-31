Пользователи Twitter пожаловались на блокировку аккаунтов за упоминание Илона Маска

Пользователи Twitter пожаловались на блокировку аккаунтов за упоминание основателя Tesla и Space X Илона Маска. На это обратил внимание редактор TJournal Дамир Камалетдинов.

Только что безобидно пошутил, тегнув Маска, и мне тут же прилетела блокировка. Интересные принципы работы у Твиттера pic.twitter.com/uFsNzH6Mr8 — Damir Kamaletdinov (@damir_kam) July 30, 2018

Социальная сеть начинает блокировать аккаунт, если написать ответ на твит с упоминанием Маска. Корреспондент «Новой газеты» проверила эту информацию: аккаунт заблокировали через 2 секунды после публикации сообщения.

После этого Twitter требует пройти проверку того, что ты не «робот», и подтвердить номер телефона.

Ранее 25 июля Twitter начал автоматически блокировать учетные записи, которые сменили имя на «Илон Маск». Так соцсеть намерена бороться с мошенниками: они пытаются заработать на имени предпринимателя, вымогая у пользователей криптовалюту Etherium.