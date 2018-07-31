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Экс-главе московского управления СК Дрыманову предъявили обвинение по двум эпизодам взяточничества

Политика

 

Следственное управление ФСБ предъявило обвинение бывшему главе управления Следственного комитета по Москве генералу Александру Дрыманову по двум эпизодам взяточничества в крупном и особо крупном размерах (ст. 290 УК), сообщает РИА Новости со ссылкой на адвоката Дрыманова Дениса Кобелева.

Мосгорсуд 31 июля также отказал в переводе Дрыманова под домашний арест и оставил его под стражей — в июле Лефортовский районный суд арестовал его до 12 сентября.

Хотя заседание по рассмотрению жалобы, также как и при избрании меры пресечения, проходило в закрытом режиме, РИА Новости в середине июля сообщили подробности первого эпизода — он связан с делом экс-главы управления собственной безопасности (УСБ) СК Михаила Максименко о взятке от «вора в законе» Шакро Молодого. Дрыманову якобы досталась часть взятки — двести тысяч долларов.

Как утверждает РАПСИ, в марте суд допрашивал Дрыманова в качестве свидетеля по делу Максименко — Дрыманов опровергал возможность участия Максименко в коррупционной схеме.

Второй эпизод связан с получением Дрымановым от своего первого заместителя Дениса Никандрова десяти тысяч евро за покровительство — о передаче денег Никандров заявлял ранее в суде по делу экс-главы управления собственной безопасности (УСБ) СК Михаила Максименко, по которому Дрыманов проходил свидетелем.

В апреле 2018 года Мосгорсуд приговорил экс-главу управления собственной безопасности Следственного комитета России полковника Михаила Максименко к 13 годам колонии строгого режима. 31 июля, как сообщил ТАСС, Верховный суд признал приговор законным.

Михаила Максименко и других высокопоставленных сотрудников СК задержали летом 2016 года. По версии обвинения, Максименко получил взятку 500 тысяч долларов от ресторатора Олега Шейхаметова, близкого к «вору в законе» Шакро Молодому (Захарию Калашову). Взамен Максименко, его заместитель Александр Ламонов и первый замглавы московского управления СК Денис Никандровов должны были поспособствовать освобождению из СИЗО соратника Шакро Молодого Андрея Кочуйкова по кличке Итальянец.

Теги:
va, максименко, шакро молодой, дрыманов, взятки, коррупция, следственный комитет
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