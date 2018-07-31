Экс-главе московского управления СК Дрыманову предъявили обвинение по двум эпизодам взяточничества

Следственное управление ФСБ предъявило обвинение бывшему главе управления Следственного комитета по Москве генералу Александру Дрыманову по двум эпизодам взяточничества в крупном и особо крупном размерах (ст. 290 УК), сообщает РИА Новости со ссылкой на адвоката Дрыманова Дениса Кобелева.

Мосгорсуд 31 июля также отказал в переводе Дрыманова под домашний арест и оставил его под стражей — в июле Лефортовский районный суд арестовал его до 12 сентября.

Хотя заседание по рассмотрению жалобы, также как и при избрании меры пресечения, проходило в закрытом режиме, РИА Новости в середине июля сообщили подробности первого эпизода — он связан с делом экс-главы управления собственной безопасности (УСБ) СК Михаила Максименко о взятке от «вора в законе» Шакро Молодого. Дрыманову якобы досталась часть взятки — двести тысяч долларов.

Как утверждает РАПСИ, в марте суд допрашивал Дрыманова в качестве свидетеля по делу Максименко — Дрыманов опровергал возможность участия Максименко в коррупционной схеме.

Второй эпизод связан с получением Дрымановым от своего первого заместителя Дениса Никандрова десяти тысяч евро за покровительство — о передаче денег Никандров заявлял ранее в суде по делу экс-главы управления собственной безопасности (УСБ) СК Михаила Максименко, по которому Дрыманов проходил свидетелем.

В апреле 2018 года Мосгорсуд приговорил экс-главу управления собственной безопасности Следственного комитета России полковника Михаила Максименко к 13 годам колонии строгого режима. 31 июля, как сообщил ТАСС, Верховный суд признал приговор законным.

Михаила Максименко и других высокопоставленных сотрудников СК задержали летом 2016 года. По версии обвинения, Максименко получил взятку 500 тысяч долларов от ресторатора Олега Шейхаметова, близкого к «вору в законе» Шакро Молодому (Захарию Калашову). Взамен Максименко, его заместитель Александр Ламонов и первый замглавы московского управления СК Денис Никандровов должны были поспособствовать освобождению из СИЗО соратника Шакро Молодого Андрея Кочуйкова по кличке Итальянец.