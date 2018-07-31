«Зона права» открывает федеральную «горячую линию» по пыткам в учреждениях МВД и ФСИН

Правозащитная организация «Зона права» открывает федеральную «горячую линию» по пыткам, совершенным сотрудниками силовых органов.

С 1 по 15 августа правозащитники будут принимать сообщения о фактах избиения и гибели людей в результате действий сотрудников МВД, ФСИН, ФСБ и других правоохранительных органов.

Позвонивших проинструктируют, в частности, о том, куда следует обращаться в случае произвола, какие документы необходимо собрать для заявления о преступлении в Следственный комитет или в суд и по другим вопросам. При наличии документов, подтверждающих телесные повреждения у пострадавших, «Зона права» готова оказать подробную юридическую консультацию по делу.

Информация, полученная во время федеральной «горячей линии», в обобщенном виде будет направлена для проверки в Следственный комитет России.

Телефон «горячей линии»: +7 926 648-85-22 (звонки принимаются с 10 до 18 часов по московскому времени в будние дни). Информация принимается и по электронной почте info.zonaprava@gmail.com. В сообщениях нужно указывать ФИО, номер телефона, населенный пункт, суть жалобы (с приложением основных документов по делу — при наличии).

В 2017 году адвокаты и юристы, сотрудничающие с правозащитной организацией, через суды добились осуждения 25 работников ФСИН и 11 полицейских. В национальных судах в пользу пострадавших взыскали 470 тысяч рублей, в ЕСПЧ — 139 тысяч евро.

За этот год к ответственности привлечены 10 полицейских, 3 работника ФСИН и 1 оперативник ФСБ, взыскали 5 миллионов рублей компенсации в национальных судах, 11 тысяч евро — в ЕСПЧ.

Напомним, 20 июля «Новая газета» опубликовала видео пытки (18+), которое оказалось в распоряжении «Общественного вердикта». Оно было записано в июне 2017 года с помощью видеорегистратора, который обязан носить каждый сотрудник ФСИН.

На видео мужчины в форме несколько минут по очереди бьют заключенного Евгения Макарова дубинками и кулаками по ногам, а также льют ему на голову воду из ведра. Во ФСИН заявили, что осужденный провоцировал сотрудников колонии.

В течение восьми дней ярославский суд арестовал восемь подозреваемых по делу о пытках в исправительной колонии №1. При этом на видео зафиксировано присутствие 18 человек.

Во вторник, 31 июля, замдиректора ФСИН Валерий Максименко принес извинения Евгению Макарову и его семье. По словам замдиректора ФСИН, ему «стыдно за этих сотрудников», и все они будут уволены. Максименко добавил, что во ФСИН не собираются «выгораживать честь мундира».