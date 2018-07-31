На Ярославском шоссе заблокировано движение из-за обрушения наземного перехода

В Московской области на Ярославском шоссе обрушился наземный пешеходный переход после того, как в его опору врезался самосвал, сообщает пресс-служба ГИБДД. Движение заблокировано в обе стороны. Объезд организован через городские округа Пушкино и Мытищи.

По данным «Яндекс.Пробки», скорость движения составляет около 2 км/ч., загруженность трассы — 9 баллов.

Друзья, чей путь пролегает через Ярославское шоссе, не суйтесь туда. Упал пешеходный мост и перекрыл дорогу в обе стороны. pic.twitter.com/4Rte84K4qv — Сергей Бус (@m9snoi) July 31, 2018

В ГИБДД сообщают, что временно ограничено движение грузового транспорта на Ярославском шоссе от МКАДа до места происшествия во избежание заторов на дороге. Грузовики могут использовать маршруты через Щелковское и Дмитровское шоссе.

Инцидент произошел приблизительно в 10:15 в Пушкинском районе на 31-м километре трассы М-8 «Холмогоры». Сообщается, что водитель самосвала получил тяжелые травмы, кабина грузовика полностью разрушена. Авария произошла из-за самопроизвольного поднятия кузова.