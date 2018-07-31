ВЦИОМ: электоральный рейтинг «Единой России» упал до минимума с декабря 2011 года

Электоральный рейтинг партии «Единая Россия» упал до минимума впервые с декабря 2011 года, следует из данных Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Согласно последним опросам, электоральный рейтинг партии составил 37,1%, упав на 1,5 процентных пункта по сравнению с результати неделей ранее (38,6%). В марте 2018 года этот показатель составлял 52,2%.

В декабре 2011 года рейтинг «Единой России» составил минимальные 34,4%. Опрос показал низкие показатели партии в связи с массовыми акциями против фальсификации на думских выборах. К апрелю 2012 года электоральный рейтинг вырос до 50%.

При этом в июле 2018 года ВЦИОМ зафиксировал рост рейтинга других партий — КПРФ (с 8,5% в марте до 15,5% в июле), ЛДПР (с 8,4% до 10,7%) и «Справедливой России» (с 3,1% до 5,8%).

Во ВЦИОМе отказались комментировать «Новой газете» причины снижения и повышения рейтингов политических партий.

Ранее в конце июня ВЦИОМ также зафиксировал снижение рейтингов президента России Владимира Путина и премьер-министра Дмитрия Медведева. По мнению экспертов, снижение рейтинга доверия к политикам могло быть связано с ростом цен на бензин и реформой по повышению пенсионного возраста.