«Неоднократно падал лицом на камни»: в Башкирии СК закрыл дело об избиении задержанного в полиции

Следственный комитет в Башкирии закрыл дело об избиении задержанного в отделении полиции в местном городе Белебей — по словам мужчины, полицейские сломали ему челюсть и нос. Об этом сообщает «Комитет против пыток».

Предполагаемое избиение произошло 7 июля 2017 года. Сотрудники патрульно-постовой службы (ППС) задержали Радика Даутова по дороге домой из ресторана. Хотя тот возвращался пешком, сотрудники ППС потребовали, чтобы тот проехал с ними в отделение полиции по Белебеевскому району, поскольку находился в нетрезвом состоянии.

В отделении четверо полицейских в гражданском надели ему на руки наручники и избили. «Один из них попытался меня повалить, дергая меня за наручники сзади. Второй сотрудник нанес мне ногой около десяти ударов в область паха. Затем у них получилось меня свалить с ног, и все четверо начали меня бить ногами и руками. Около пяти раз удары приходились по носу и в область челюсти», — рассказал Даутов правозащитникам.

Даутов подал заявление в местный СК на следующий день — дело возбудили через месяц, а судебно-медицинская экспертиза признала, что многочисленные травмы принесли вред здоровью средней тяжести.

Всего экспертиза зафиксировала у Даутова следующие травмы: закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, перелом нижней челюсти справа, перелом костей носа, ушиб грудной клетки, обширную подкожную гематому паховой области, ссадину области обоих запястий, множественные кровоподтеки лица, туловища, конечностей

Однако ровно через год после происшествия, 7 июля 2018 года, следователь закрыл дело. Ссылаясь на показания сотрудников полиции, а также на записи уличных видеокамер, он постановил, что к Даутову была применена физическая сила после сопротивления: «Даутова Р.Х. повалили на живот лицом на землю, покрытую щебенкой, после этого когда его задерживали и поднимали он неоднократно падал лицом вниз на камни и корни деревьев» (пунктуация сохранена).

Однако, как отмечают адвокаты «Комитета против пыток», следователь не учитывал записи с камер внутри отделения — именно там Даутову нанесли самые тяжелые травмы: «Доводы Радика Даутова относительно описанной им картины получения повреждений, в частности, перелома челюсти и гематомы в паховой области, по сути, так и не были опровергнуты следователем».