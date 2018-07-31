Священнику отцу Григорию отказали во встрече с Олегом Сенцовым в колонии

Начальник УФСИН по Ямало-Ненецкому автономному округу полковник внутренней службы Александр Новиков отказал отцу Григорию (Михнову-Вайтенко), епископу апостольской православной церкви, во встрече с украинским режиссером Олегом Сенцовым (сегодня – 78 день его голодовки).

Федеральный закон 103 от 20.04.2015 разрешает священнослужителям, которые принадлежат к зарегистрированным в установленном порядке религиозным объединениям, посещать людей, находящихся в местах лишения свободы. Личная встреча может длиться до двух часов каждая, число таких встреч закон не ограничивает. Более того, при желании сторон, эта встреча может проходить наедине и даже вне пределов слышимости третьих лиц.

Казалось бы, все ясно, никакого другого толкования Закона нет и быть не может. Но вот что произошло в действительности.

«Я прилетел в Салехард ночным рейсом из Москвы, и сразу поехал в поселок Харп, где находится УФСИН, — это на другой стороне Оби, пришлось переправляться на пароме, — и был в управлении через полтора часа, — рассказывает епископ Григорий, — Встретил меня полковник Новиков (начальник УФСИН по ЯНАО, полковник внутренней службы Александр Новиков) крайне любезно, я показал документы, в том числе специальное направление, подписанное Митрополитом Виталием, управляющим делами Объединения Православных Общин Апостольской Традиции. В этом направлении сказано, что я назначен ответственным за ведение работы в местах лишения свободы всего Северо-Западного округа, к которому относится и Ямал. Наше общение с полковником шло совершенно нормально до момента, пока он не спросил фамилию заключенного. Услышав «Сенцов Олег Геннадьевич, 1976 г.р.», просто изменился в лице и заявил мне дословно так: «Я не вижу целесообразности в Вашей встрече с Сенцовым». Мои попытки воззвать к закону, разуму, совести и милосердию ни к чему не привели, полковник Новиков просто нажал на кнопку, вызвал дежурного и отдал ему приказ проводить товарища, то есть меня, до дверей».

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Епископ Григорий оставил письменное заявление полковнику Новикову с просьбой разрешить встречу с Сенцовым в соответствии с законом, но на 14:30 по мск никто со святым отцом не связывался, нет и реакции местной прокуратуры, где епископ Григорий так же оставил заявление о несоблюдении закона руководством ФСИН Ямало-Ненецкого АО.

Дозвониться до полковника Новикова редакции не удалось. Глава Совета по правам человека при Президенте России Михаил Федотов уведомлен о случившемся.

Украинский режиссер Олег Сенцов осужден в России на 20 лет по обвинению в подготовке терактов в Крыму. С 14 мая Сенцов держит голодовку, требуя, чтобы российские власти отпустили всех украинских политзаключенных. Себя в их число он не включает. Сенцова поддержали многие деятели культуры и правозащитники, российские и зарубежные.