Глава ФСИН пообещал «неминуемое наказание» сотрудникам за преступления в колониях после инцидента в ярославской ИК-1

Глава федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Геннадий Корниенко пообещал подчиненным неминуемое наказание за преступления, подобные произошедшему в ярославской колонии №1, передает ТАСС.

«Я хочу подчеркнуть, что основное, что позволит нам преодолеть эту ситуацию, чтобы в будущем не было подобных случаев, - каждый должен осознавать, что за преступление неминуемо последует наказание», - заявил Корниенко в ходе совещания с руководителями и личным составом территориальных органов.

Читайте также Почему сотрудники колоний пытают заключенных и как отчетность увеличивает число садистов. Объясняет подполковник ФСИН в отставке

Он также рассказал о планах ФСИН проводить выборочные проверки архивных записей с видеорегистраторов сотрудников колонии. По словам Корниенко, регистраторы должны быть опечатанными, чтобы работники колонии не могли «включать их, когда хочется».

Поскольку сотрудники колоний, как отметил Корниенко, могут не указывать в рапорте все внештатные ситуации, в том числе применение силы к заключенным, их начальники не отсматривают записи и не фиксируют нарушения.

«Мы введем такую меру: выборочно будем проверять — это большой пласт работы, но тем не менее — выборочно будем смотреть, что там записано в конце концов», — заявил глава ФСИН.

Дополняется