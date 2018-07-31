СК возбудил дело против следователя, отказавшегося расследовать пытки в ярославской колонии

Против следователя Радиона Свирского, рассматривавшего заявление о пытках в ярославской исправительной колонии №1 и отказавшегося открыть по нему производство, возбудили уголовное дело. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на осведомленные источники.

При этом не сообщается, по какой статье Уголовного кодекса РФ возбуждено дело.

Напомним, 20 июля «Новая газета» опубликовала видео пытки (18+), которое оказалось в распоряжении «Общественного вердикта». Оно было записано в июне 2017 года с помощью видеорегистратора, который обязан носить каждый сотрудник ФСИН.

На видео мужчины в форме несколько минут по очереди бьют заключенного Евгения Макарова дубинками и кулаками по ногам, а также льют ему на голову воду из ведра. Во ФСИН заявили, что осужденный провоцировал сотрудников колонии.

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