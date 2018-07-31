Активист потребовал не регистрировать американского бойца Джеффа Монсона на выборах в Красногорске

Активист и юрист Юрий Сидоров обратился с жалобой в Центральную избирательную комиссию (ЦИК) России и Генеральную прокуратуру с требованием не регистрировать американского бойца смешанных единоборств (ММА) Джеффа Монсона в качестве кандидата на выборах в Красногорске. Заявления имеются в распоряжении редакции «Новой газеты».

В своей жалобе активист отметил, что лица с двойным гражданством не имеют право избираться на территории России согласно пункту 3.1 ст. 4 ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации».

«Я понимаю, что Джеффри Монсон известная личность на международном уровне, а также получил гражданство России от самого президента Владимира Путина, но тем не менее это не позволяет ни ему, ни политической партии «Единая Россия» и уж тем более избирательной комиссии организующей выборы нарушать действующее избирательное законодательство», — говорится в жалобе.

Активист отметил, что ранее были случаи снятия с выборов кандидатов от оппозиции из-за двойного гражданства. В частности, в 2013 году Ярославский суд отменил регистрацию в областную Думу Владимира Кара-Мурзы-младшего из-за наличия у него британского паспорта.

«Господин Монсон фактически имеет тройное гражданство: России, США и непризнанной Луганской народной республики. Я не имею права оспаривать его выдвижение, я даже не избиратель Красногорска. Я просто как гражданин могу обратиться и заявить, что закон должен быть для всех — мой посыл был такой», — рассказал Сидоров.

О намерении Монсона баллотироваться в городской совет Красногорска стало известно 12 июня после того, как он прошел праймериз «Единой России». Губернатор Московской области Андрей Воробьев выразил надежду, что Монсон выиграет сентябрьские выборы. Ранее сообщалось, что спортсмен хочет открыть в Красногорске школу боевых искусств.

Монсон получил гражданство России 29 мая указом президента России Владимира Путина. В 2016 году спортсмен получил паспорт самопровозглашенной ЛНР, а также звание почетного гражданина Абхазии. Сам Монсон в июне этого года заявлял, что собирается отказаться от американского гражданства. «Процедура там длинная, но я начал этот процесс. Я отдаю им американский паспорт и буду использовать только российский. Я уже заплатил за процедуру три тысячи», — сказал Монсон.