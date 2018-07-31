СК завершил расследование дела о пожаре в «Зимней вишне» в отношении семерых обвиняемых

Следственный комитет (СК) России завершил предварительное расследование уголовного дела по факту пожара в торгово-равзлекательном центре «Зимняя вишня» в Кемерове в отношении семерых обвиняемых.

«В зависимости от роли каждого им вменяется совершение преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 219, ч. 3 ст. 238, ч. 3 ст. 293 УК РФ (нарушение требований пожарной безопасности; оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности; халатность)», — говорится в заявлении СК.

Генерального и технического директоров ОАО «Кемеровский Кондитерский Комбинат» Юлию Богданову и Георгия Соболева, а также управляющую Надежду Судденок арестовали по обвинению в оказании услуг по содержанию противопожарных систем, которые не отвечают требованиям безопасности.

Охранник ООО «Центр защиты» Сергей Антюшин обвиняется в невыполнении обязательств по оповещению о возникшем пожаре. Электромонтер охранно-пожарной сигнализации Александр Никитин и директор ООО «Системный интегратор» Игорь Полозиненко не содержали в надлежащем порядке систему пожарной безопасности.

Еще один фигурант дела — начальник караула пожарной части Сергей Генин — обвиняется в халатности. По версии следствия, он упустил время на спасение людей, проигнорировав слова очевидца о более коротком пути к кинозалу, в котором находилось много людей.

Расследование в отношении остальных четырех обвиняемых продолжается.

Пожар в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» произошел 25 марта. Возгорание началось на четвертом этаже здания, где располагались кинозал и детские аттракционы. Причиной пожара стало короткое замыкание. В результате пожара погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок.

По делу о пожаре проходят бывший глава управления МЧС по Кемеровской области Александр Мамонтов и начальник отдела надзора Григорий Терентьев. Их обвиняют в том, что они не провели проверку соблюдения требований пожарной безопасности в «Зимней вишне». Обвинение в халатности предъявлено пожарному Андрею Бурсину, чей отряд первым прибыл на место тушения пожара. Суд также арестовал главу кемеровского госстройнадзора Танзилю Комкову.