Журналисты российского Forbes попросили американских издателей журнала не утверждать нового главреда

Редакция российской версии Forbes попросила руководство американского владельца лицензии журнала не одобрять на должность главреда Андрея Золотова, возглавлявшего в редакции lifestyle-подразделение. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на письмо журналистов, отправленное 30 июля.

В письме, под которым подписались 29 журналистов, описываются последние инциденты в журнале. Так, Николай Усков и другие редакторы Forbes ранее уже сообщали американским лицензиатам «о многочисленных попытках господина Федотова (прим. — владельца ИД ACMG, который издает журнал в России) уничтожить независимость редакции Forbes Russia», но журналисты «едва ли могли представить, что это было только начало истории».

Согласно письму, Федотов заменил на должности главреда Николая Мазурина Андреем Золотовым после того, как Мазурин отказался убрать из августовского выпуска статью «Дела семейные» об уголовном деле против братьев Магомедовых. ACMG объяснила это тем, что материал был снят по настоянию юристов, однако, по словам журналистов, это не соответствует действительности: редакция «работает в тесной связи с нашими адвокатами и принимает в расчет все их рекомендации».

Тем самым издатель журнала, убрав из номера статью, нарушил не только закон о СМИ, но и устав Forbes, ведь решать, публиковать статью или нет, может только главный редактор и редакционный коллектив.

Напомним, о новом назначении в Forbes стало известно 26 июля. Перед этим редакция Forbes подала заявление в прокуратуру на издательский дом ACMG, который издает журнал в России, после того, как не обнаружила в новом августовском номере (№08/2018) текста «Дела семейные» о бизнесе совладельцев группы «Сумма», братьев Зиявудина и Магомеда Магомедовых, обвиняемых в хищении 2,5 миллиардов рублей.

В тот же день журналистов лишили доступа к административной панели сайта издания — «Ведомости» связывали это именно с тем, что, обнаружив пропажу, журналисты решили все-таки опубликовать текст на сайте. По словам сотрудников издания агентству Интерфакс, она полностью соответствует той версии, которая должна была появиться в печатной версии издания.