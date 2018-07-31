Суд оштрафовал правозащитника Льва Пономарева за пикет в поддержку фигуранток дела «Нового величия»

Тверской районный суд Москвы оштрафовал на 10 тысяч рублей исполнительного директора движения «За права человека» Льва Пономарева за одиночный пикет в поддержку двух фигуранток дела «Нового величия» — Марии Дубовик и Анны Павликовой. Об этом Интерфаксу сообщили в пресс-службе суда.

Правозащитника признали виновным в нарушении ч. 5 ст. 20.2 КоАП (нарушение установленного порядка организации либо проведения пикетирования). Согласно 202-му указу президента, до 25 июля запрещались несогласованные акции в городах, где проходили матчи Чемпионата мира по футболу.

Правозащитник свою вину не признал. Он считает свое задержание незаконным. Как сообщает «Дождь», перед заседанием Пономарев провел еще один пикет в поддержку фигуранток дела «Нового величия».

Пономарева задержали 23 июля у здания Генеральной прокуратуры России с фотографиями Дубовик и Павликовой. По словам правозащитника, перед пикетом он отнес обращение на имя генпрокурора Юрия Чайки с призывом выйти на аналогичную акцию.

16 марта Дорогомиловский районный суд Москвы заключил под стражу на десять активистов движения «Новое величие». Их обвиняют по ст. 282.1 УК РФ (организация экстремистского сообщества).

26 июля 18-летнюю Анну Павликову оставили под арестом до 13 августа, сократив срок ее заключения под стражей на месяц. Сейчас она находится в СИЗО «Матросская тишина», куда была переведена в мае после обследования в гражданской больнице из-за ухудшения здоровья. Другая фигурантка дела, Мария Дубовик, остается в СИЗО «Печатники».

Обвинение против активистов построено на показаниях троих сотрудников силовых структур, внедренных в группу в рамках оперативных действий. Согласно показаниям участников движения, преобразовать оппозиционный чат в политическое движение, написать политическую программу «Новому величию» и арендовать помещение для проведения «учредительных собраний» активистам предложил штатный сотрудник ФСБ под ником «Руслан Д.».