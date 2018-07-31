«Трансперенси»: канал Russia Today платил 12 британским парламентариям за появление в эфире

Телеканал Russia Today с 2014 года заплатил 12 депутатам парламента Великобритании как минимум 94 тысячи фунтов стерлингов (около 8 миллионов рублей по нынешнему курсу) за появление в своих эфирах. Об этом заявила организация Transparency International на основании информации из регистра финансовых интересов Палаты общин.

При этом «Трансперенси» не включала в круг депутатов двух бывших парламентариев, ведущих собственное телешоу на RT. Они также отмечают, что в эфирах были замечены представители разных политических партий.

Об участии членов парламента в эфире телеканала за деньги уже ранее сообщали британские СМИ. Так, в ноябре Guardin писал о том, что в 2015-2017 годах в эфире телеканала появлялись как минимум 10 депутатов. По данным издания, сумма оплаты достигала до тысячи фунтов стерлингов в час.

Многие парламентарии тогда заявляли, что высказывали в эфире RT свою позицию. Так, представитель консервативной партии Тори Майк Фреер заявлял, что ходил специально для того, чтобы «пошутить над Путиным».

Член лейбористской партии Роузи Даффилд отмечала в твиттере, что ей платил не сам канал, а продюсерская компания.

Absolutely pathetic non-story about me today.Worked on Sam Delaney's show in July, paid by production company, not RT. That's how tv works! — Rosie Duffield MP (@RosieDuffield1) October 26, 2017

Говоря о влиянии телеканала на повестку страны, «Трансперенси» также напомнили об исследовании European Values, согласно которому на телеканале с 2010 по 2017 годы 161 британских политиков появлялись в эфире RT 381 раз. European Values назвали свой доклад о телеканале «Кремлевская платформа для «полезных идиотов» с Запада» и обвиняли политиков в подрыве западной демократии.

В середине июля медиарегулятор Великобритании Ofcom обвинил RT в нарушении кодекса вещания на территории Великобритании — телеканал выдал за сообщения телезрителей твиты сотрудников канала в программе «Шоу Алекса Салмонда», которую ведет экс-премьер Шотландии.

Весной регулятор Ofcom сообщил о возбужении расследований в отношении RT из-за освещения отравления бывшего разведчика Сергея Скрипаля и его дочери. По мнению медиарегулятора, российский телеканал нарушил правила объективности при освещении дела.