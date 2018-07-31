В Центральной Африке убиты трое россиян. Двое из них имели при себе пресс-карты «Известий»

В Центральноафриканской республике убиты три человека, которые предположительно являются выходцами из России. Среди их личных вещей были обнаружены пресс-карты. Об этом сообщает AFP со ссылкой на источник в службе безопасности.

Тела убитых, как сообщается, были обнаружены в 23 км от города Сибю, центра префектуры Кемо в центральной части страны. «Они были убиты неизвестными вооруженными людьми»,— заявил источник агентства.

Как сообщает агентство ТАСС со ссылкой на посольство России в ЦАР, у двух из трех убитых были пресс-карты «Известий».

«То, что они россияне, у нас окончательной уверенности нет, поскольку их личные документы пока не обнаружены, обнаружены только журналистские документы. Двое из них являются сотрудниками “Известий”», — заявили в диппредставительстве. МИД России выясняет, действительно ли погибшие были гражданами России.

Источник Интерфакса в местной полиции в свою очередь сообщает, что убийство могло было совершено с целью ограбления.

При этом в газете «Известия» заявили, что в последнее время на территории Центральноафриканской Республики никто из сотрудников редакции не находился.

«Все сотрудники редакции работают в стандартном режиме, никакой информации о каких-либо чрезвычайных происшествиях с нашими журналистами у нас нет», — говорится в сообщении пресс-службы издания.

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