ВТБ начнет заменять коллекторов на роботов для работы с клиентами на ранней стадии просрочки

С 1 сентября ВТБ запустит в широкую эксплуатацию робота-коллектора для работы с клиентами на ранней стадии просрочки. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на презентацию банка, представленную на пресс-конференции.

В данный момент проект тестируется в пилотном режиме.

По словам представителей банка, робот-коллектор будет работать с просрочкой до 30 дней. Он не испытывает эмоций и всегда будет соблюдать стандарты качества в разговоре с клиентами, отметил заместитель председателя банка Анатолий Печатников.

Он добавил, что ВТБ пока не намерен полностью отказываться от работы с заемщиками в «ручном режиме».

Технология робота-коллектора тестируется также в «Сбербанке». Ее разработала «дочка» банка «АктивБК». Робот-коллектор обладает искусственнам интеллектом, позволяющим ему вести с заемщиком культурный диалог и подбирать ответы на основе сказанного собеседником.

В 2017 году эффективность робота-коллектора оказалась на 24% выше, чем у живого оператора: «Робота невозможно вывести из себя — у него железка вместо мозгов. Даже если должник будет вести себя некорректно, робот не обидится и не ответит тем же — у него подобных выражений просто нет в скрипте», — отмечал РБК генеральный директор «АктивБК» Дмитрий Теплицкий.