Суд арестовал адвоката Игоря Третьякова по делу о хищении 330 миллионов рублей у «Роскосмоса»

Бабушкинский суд Москвы арестовал до 17 сентября председателя адвокатской конторы «Третьяков и партнеры» Игоря Третьякова по делу о хищении 330 миллионов рублей у госкорпорации «Роскосмос». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на постановление суда.

Следствие мотивировало избрание меры пресечения в виде ареста тем, что Третьяков может скрыться от суда и уничтожить доказательства по делу о хищениях, поскольку он имеет связи в правоохранительных органах.

Защита обвиняемого настаивала на домашнем аресте или подписке о невыезде и просила отложить суд на 72 часа. Адвокат заявил, что Третьяков находился в отпуске в Иркутске и не собирался скрываться от следствия.

Обвиняемый отметил на суде «положительную» работу по защите интересов НПО им. Лавочкина, входящего в «Роскосмос»: благодаря адвокатской конторе «Третьяков и партнеры» госкорпорация взыскала с предприятия 21 миллион рублей вместо изначальных 235 миллионов рублей.

Защита намерена обжаловать решение суда.

Ранее Бабушкинский суд арестовал до 19 сентября гендиректора НПО им. Лавочкина Сергея Лемешевского и его подчиненную Екатерину Аверьянову по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). По версии следствия, они похитили 330 миллионов рублей путем фиктивной оплаты юридических услуг адвокатской конторы «Третьяков и партнеры». Гендиректор свою вину не признает.