В ЦAР убит журналист Орхан Джемаль, режиссер Александр Расторгуев и оператор Кирилл Радченко
«Новая газета»редакция
В Центральноафриканской Республике погибли журналист Орхан Джемаль, оператор Кирилл Радченко и режиссер Александр Расторгуев. Об этом сообщает телеканал «Дождь» со ссылкой на источники в проекте Михаила Ходорковского «Центр управления расследованиями», а также Русская служба «Би-би-си».
Французские журналисты, находящиеся на месте событий, прислали «Новой газете» фотографию тел погибших: один из них – наш бывший спецкор Орхан Джемаль.
Журналисты вылетели в ЦАР снимать совместный фильм с Центром управления расследованиями Михаила Ходорковского.
«Мы делали вместе проект по ЦАРу. Позавчера вечером они выходили на связь в последний раз. Правда, очень тяжело говорить, это мои друзья», — сказал «Би-би-си» главный редактор ЦУРа Андрей Коняхин.
По данным источников AFP, россияне были убиты на блокпосту неизвестными вооруженными людьми. По данным AFP, их тела нашли в 23 километрах от города Сибут. Тела погибших доставлены на базу миссии ООН.
Как рассказала «Новой газете» официальный представитель МИД Мария Захарова, что российские дипломаты выехали на опознание тел. В МИД заверили, что помогут семьям с репатриацией тел россиян на родину.
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