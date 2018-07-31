В ЦAР убит журналист Орхан Джемаль, режиссер Александр Расторгуев и оператор Кирилл Радченко

В Центральноафриканской Республике погибли журналист Орхан Джемаль, оператор Кирилл Радченко и режиссер Александр Расторгуев. Об этом сообщает телеканал «Дождь» со ссылкой на источники в проекте Михаила Ходорковского «Центр управления расследованиями», а также Русская служба «Би-би-си».

Французские журналисты, находящиеся на месте событий, прислали «Новой газете» фотографию тел погибших: один из них – наш бывший спецкор Орхан Джемаль.

Журналисты вылетели в ЦАР снимать совместный фильм с Центром управления расследованиями Михаила Ходорковского.

«Мы делали вместе проект по ЦАРу. Позавчера вечером они выходили на связь в последний раз. Правда, очень тяжело говорить, это мои друзья», — сказал «Би-би-си» главный редактор ЦУРа Андрей Коняхин.

По данным источников AFP, россияне были убиты на блокпосту неизвестными вооруженными людьми. По данным AFP, их тела нашли в 23 километрах от города Сибут. Тела погибших доставлены на базу миссии ООН.

Как рассказала «Новой газете» официальный представитель МИД Мария Захарова, что российские дипломаты выехали на опознание тел. В МИД заверили, что помогут семьям с репатриацией тел россиян на родину.

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