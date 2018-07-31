Мэр города в ЦАР рассказал об обстоятельствах убийства российских журналистов

Журналиста Орхана Джемаля, режиссера Александра Расторгуева и оператора Кирилла Радченко атаковали в Центральноафриканской республике (ЦАР) из засады возле дороги в ночь с 30 на 31 июля, заявил мэр города Сибут Анри Дэпеле Reuters.

По его словам, стрелявшие устроили засаду в кусте возле дороги, три человека погибли, а водителю удалось выжить. При погибших нашли не только пресс-карту, но и билеты на самолет из Москвы до Касабланки, и из Касабланки в Банги, заявил источник в полиции.

По информации «Медиазоны», на российскую съемочную группу напали, когда она направлялась на встречу с человеком, помогающим организовать съемки. «Они везли с собой дорогостоящую технику, что могло стать причиной для ограбления», — говорится в публикации.

О версии ограбления также сообщило агентство Интерфакс со ссылкой на источник в полиции ЦАР, при этом агентство «не располагает официальным подтверждением этой информации».

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Журналисты приехали в ЦАР, чтобы снять совместный фильм с Центром управления расследованиями Михаила Ходорковского о деятельности «ЧВК Вагнера» в Африке.

По данным источников AFP, россияне были убиты на блокпосту неизвестными вооруженными людьми. Их тела нашли в 23 километрах от города Сибут. Тела погибших доставлены на базу миссии ООН.