В Перми отменили парад зомби после жалоб РПЦ и мусульман

После жалоб представителей РПЦ и мусульманского сообщества в Перми отменили парад Зомби, который планировали провести в местном парке Горького 5 августа. Об этом организатор Артем Феоктистов сообщил на странице парада «Вконтакте».

«В СМИ стали появляться новости, что РПЦ и другие религиозные общины «против». Появились активисты, которые начали высказываться. И, посоветовавшись с парком, мы решили отменить парад, чтобы не портить репутацию ни нам, ни им», — заявил Феоктистов изданию TJ.

Одним из первых на тему проведения парада высказался глава службы информации Пермской митрополии РПЦ Юрий Кищук. Он сказал изданию «Вкурсе», что парад зомби вреден «для психического и нравственного здоровья детей».

«Есть риск, что на фоне данных событий будут специально создаваться места, где дети будут и дальше принимать на себя эту роль. Но это может быть уже не игра. Это может быть реальная жизнь, в которой они это будут делать», — высказался представитель РПЦ.

Кроме того, председатель регионального духовного управления мусульман Пермского края имам-ахунд Анвар Хазрат Аблаев сказал «Вкурсе», что парад, который у него не вызывает протеста, следует все же перенести на закрытую территорию.

«Парк имени Горького — общественное место, где гуляют дети, в чьих умах и сердцах не место такому зрелищу. «От шайтана», как бы это описали мы, мусульмане», — считает Аблаев.

Напомним, в мае прошлого года миссионерский отдел Челябинской епархии Русской православной церкви направил в прокуратуру просьбу проверить «Фестиваль красок», так как он мог угрожать «Концепции национальной безопасности России».

По мнению представителей миссионерского отдела, фестиваль посвящен памяти индийской демоницы Холики, сожженной на костре. И данное мероприятие, можно рассматривать как «змеиное проникновение демонических практик в душу» народа с целью разложения и деформации, уверены в РПЦ.