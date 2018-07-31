МИД подтвердил гибель Орхана Джемаля, Кирилла Радченко и Александра Расторгуева в ЦАР

обновление Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело по статье 105 (Убийство) УК РФ. Заявление опубликовано на сайте СКР.

МИД официально подтвердил гибель журналиста Орхана Джемаля, режиссера Александра Расторгуева и оператора Кирилла Радченко в Центральной африканской республике (ЦАР). Об этом говорится в сообщении на сайте МИД.

Согласно сообщению, тела погибших доставлены в город Банги. При этом посольство России в ЦАР было не в курсе пребывания в стране российских журналистов.

«Сотрудники нашей дипмиссии находятся сейчас в тесном контакте с местными правоохранительными органами и правительственными структурами на предмет выяснения всех обстоятельств гибели российских граждан и проведения мероприятий по отправке тел на Родину», — заявили в МИД.

Ранее мэр города Сибут Анри Дэпеле рассказал подробности гибели российской группы журналистов. По его словам, атака произошла из засады возле дороги в ночь с 30 на 31 июля, выжить удалось только водителю.

При погибших нашли не только пресс-карту, но и билеты на самолет из Москвы до Касабланки, и из Касабланки в Банги, заявил источник Reuters в полиции.

По информации «Медиазоны», на российскую съемочную группу напали, когда она направлялась на встречу с человеком, помогающим организовать съемки. «Они везли с собой дорогостоящую технику, что могло стать причиной для ограбления», — говорится в публикации.

Журналисты приехали в ЦАР, чтобы снять совместный фильм с Центром управления расследованиями Михаила Ходорковского о деятельности «ЧВК Вагнера» в Африке.

По данным источников AFP, россияне были убиты на блокпосту неизвестными вооруженными людьми. Их тела нашли в 23 километрах от города Сибут.