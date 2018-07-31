Суд вернул в полицию дела четырех участников Pussy Riot

Хамовнический суд Москвы вернул в полицию материалы административного дела, которое завели на четырех участников группы Pussy Riot, для устранения недостатков, сообщил Интерфакс.

Самих задержанных Петра Верзилова, Веронику Никульшину, Ольгу Пахтусову и Ольгу Курачеву отправили в отделение полиции. Отпустить их отказались, добавил адвокат.

На участников группы завели дело по статье 20.2 КоАП (организация либо проведение публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления).

Напомним, 15 июля четверо участников Pussy Riot Петр Верзилов, Ольга Пахтусова, Ольга Курачева и Вероника Никульшина выбежали на поле в полицейской форме во время второго тайма финального матча Чемпионата мира по футболу.

Своей акцией активисты потребовали освобождения политзаключенных, а также прекращения уголовных дел за репосты и незаконных арестов на митингах. Они приурочили свою акцию «Милиционер вступает в Игру» к годовщине поэта Дмитрия Пригова, автора цикла «Апофеоз милицанера».

16 июля участников акции приговорили к 15 суткам ареста с наложением запрета на посещение официальных спортивных мероприятий на 3 года по статье о грубом нарушении правил поведения на официальных спортивных мероприятиях (ч. 3 ст. 20.31 КоАП). Кроме того, им назначили штраф в размере 1500 рублей за незаконное ношение полицейской формы (ст. 17.12 КоАП).

После того, как они отбыли это наказание, на выходе из спецприемника их снова задержали и увезли в полицию, где и уведомили о новом административном деле.