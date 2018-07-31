Один из осужденных за убийство Немцова объявил голодовку

Осужденный за убийство политика Бориса Немцова Заур Дадаев объявил голодовку в иркутской колонии № 3 из-за помещения в штрафной изолятор, куда, по его мнению, его отправили необоснованно. Об этом адвокат Роза Магомедова сообщила в своем фейсбуке.

По словам Магомедовой, помимо Дадаева еще два заключенных голодают по этому же поводу. Более того, 17 заключенных ИК №3 объявили голодовку из-за закрытия мечети в колонии, говорится в сообщении.

Ранее о голодовке объявляли заключенные ярославской колонии №8, в том числе Евгений Макаров, которого пытали в другой исправительной колонии, объявили голодовку.

Позже уполномоченный по правам человека в Ярославской области Сергей Бабуркин рассказал «Коммерсанту», что заключенные отказались от голодовки, так как их требования об улучшении условий содержания были «частично удовлетворены».

Напомним, Бориса Немцова застрелили 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту в Москве. Киллеру Зауру Дадаеву суд назначил 20 лет колонии, Анзору Губашеву — 19 лет, его брату Шадиду — 16 лет, Темирлану Эскерханову — 14 лет, Хамзату Бахаеву — 11 лет. Роль Эскерханова, как установил суд, заключалась в слежке за политиком.