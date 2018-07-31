На Украине осудили 84-летнего ученого за шпионаж в пользу России

Орджоникидзевский районный суд в Харькове приговорил 84-летнего ученого Мехти Логунова к 12 годам лишения свободы за госизмену в пользу России. Об этом говорится в сообщении на сайте прокуратура Харьковской области.

«Суд города признал виновным в государственной измене харьковчанина, который собирал для России информацию о государственных оборонных заказах Украины», — заявили в прокуратуре.

По мнению следствия, Логунов собирал сведения о государственных оборонных заказах, которые выполнялись одним из научных центров города. При этом у центра было соглашение с Минобороны Украины.

В прокуратуре заявили, что Логунов действовал «в ущерб обороноспособности и госбезопасности Украины». Его задержали в августе 2017 года.