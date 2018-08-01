«Партия перемен» отзовет Ростислава Мурзагулова в качестве своего кандидата в Красногорске

«Партия перемен» отзовет кандидатуру Ростислава Мурзагулова как своего кандидата на выборах в Красногорске. Об этом сообщил лидер партии Дмитрий Гудков в своем фейсбуке.

Он рассказал, что 31 июля партия получила неизвестную ранее информацию об участии Мурзагулова «в применении административного ресурса на президентских выборах 2018 года. В связи с этим мы – и я лично – признаем свою ошибку». Гудков также добавил, что партия в ближайшее время примет решение о том, что делать дальше «в соответствии с уставными процедурами» в связи с произошедшим.

Напомним, в конце июля оппозиционер Алексей Навальный стал критиковать Гудкова за решение направить на выборы в совет депутатов Красногорска Мурзагулова, ранее работавшего в Администрации президента. В ответ Гудков написал, что Мурзагулов не состоит в «Единой России» и до этого работал с Михаилом Ходорковским. «Ты хочешь, как Ленин, размежеваться? Объявить всех вокруг «мурзилками» и только себя – пламенным революционером?» – обратился он к Навальному.

Тот после обвинил Гудкова во лжи и сообщил, что, по его мнению, журналистка Ксения Собчак, вошедшая в политсовет «Партии перемен» в конце 2017 года, «участвует в кремлевской кампании в поддержку повышения пенсионного возраста» и поддерживает действующего мэра Москвы Сергея Собянина как кандидата на выборах главы города.