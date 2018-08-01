«Коммерсант»: в Москве арестованы два занимавшихся расследованием коррупции во ФСИН сотрудника ФСБ

Московский гарнизонный военный суд арестовал сотрудников управления «М» ФСБ Сергея Никитюка и Константина Струкова, занимавшихся расследованием коррупции в Федеральной службе исполнения наказаний (ФСИН). Об этом сообщает «Коммерсант».

По данным издания, Никитюка и Струкова подозревают в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК). По версии следствия, в 2016 году они участвовали в сделке по отчуждению активов владевшего строительным рынком на юго-востоке Москвы предприятия. Как сообщает «Коммерсант», Никитюку и Струкову вменили незаконное завладение активами на сумму 2,3 миллиона рублей.

Адвокат Струкова Игорь Копенкин сказал изданию, что его подзащитный вины не признает. В публикации говорится, что Никитюк также свою вину отрицает.

Однако, по данным «Коммерсанта», Никитюк и Струков, в частности, входили в группу, занимавшуюся разработкой бывшего главы ФСИН Александра Реймера и его многомиллиардного мошенничества с электронными браслетами, за которое его осудили на восемь лет лишения свободы.

В сентябре 2017 года Басманный суд Москвы арестовал заместителя главы ФСИН Олега Коршунова на два месяца после проверок в ведомстве на основании рапортов сотрудников ФСБ. По версии следствия, в 2015-2016 годах Коршунов заключил два госконтракта на поставку горюче-смазочных материалов и продуктов питания по завышенным ценам, в результате чего нанес ущерб на общую сумму более 160 млн рублей. Во время проверок управлений ФСИН, которые курировал Коршунов, из ведомства уволили заместителя начальника финансово-экономического управления (ФЭУ) ФСИН, а также начальника управления капитального строительства, недвижимости, эксплуатации и ремонта (УКСНЭР) ФСИН.

Кроме того, в ходе проверок десять сотрудников ФЭУ ФСИН России и три сотрудника УКСНЭР ФСИН России привлекли к дисциплинарной ответственности.