В Мексике произошло крушение самолета. Все находившиеся на борту выжили

В Мексике на пассажирском самолете, потерпевшем крушение, находились 103 человека, 99 пассажиров и четыре члена экипажа. Все они выжили, но многие в результате него пострадали. Об этом сообщает издание El Mundo.

В частности, по данным Reuters, в результате крушения пострадали 85 человек. El Mundo отмечает, что тяжелые травмы получили летчик и девочка.

По словам губернатора штата Дуранго Хосе Аиспуро, причиной аварии стали плохие климатические условия. «Были дождь и шторм, я думаю, что они хотели отменить рейс, но не получилось», – сказал он El Mundo. Аиспуро также добавил, что самолет упал вперед, это стало причиной пожара, из-за чего он был серьезно поврежден.

Рейс 2431 летел по маршруту Дуранго - Мехико. Он упал 31 июля практически сразу после взлета.