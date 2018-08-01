Власти ЦАР сообщили, что российскую съемочную группу могли убить боевики мусульманского повстанческого движения

Журналиста Орхана Джемаля, режиссера Александра Расторгуева и оператора Кирилла Радченко, погибших в Центральноафриканской Республике (ЦАР), могли убить боевики мусульманского повстанческого движения «Селека». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление властей ЦАР по радио.

Представитель городских властей в ЦАР ранее заявлял, что на российскую съемочную группу напали «примерно десять человек в тюрбанах, говорившие только по-арабски».

О гибели Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко стало известно 31 июля. По информации «Медиазоны», на российскую съемочную группу напали, когда она направлялась на встречу с человеком, помогающим организовать съемки. «Они везли с собой дорогостоящую технику, что могло стать причиной для ограбления», — говорится в публикации.

Журналисты приехали в ЦАР, чтобы снять совместный фильм с Центром управления расследованиями Михаила Ходорковского о деятельности «ЧВК Вагнера» в Африке.

По данным источников AFP, россияне были убиты на блокпосту неизвестными вооруженными людьми. Их тела нашли в 23 километрах от города Сибут.

Мэр Сибута Анри Дэпеле рассказал Reuters, что стрелявшие устроили засаду в кусте возле дороги. Источник издания в полиции сообщил, что при убитых россиянах нашли пресс-карты, а также билеты на самолет из Москвы до Касабланки, и из Касабланки в Банги.

МИД России официально подтвердил гибель съемочной группы в ЦАР. Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело по статье «Убийство» (ст. 105 УК).