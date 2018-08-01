Участников Pussy Riot отпустили из отделения полиции

Участников группы Pussy Riot Петра Верзилова, Ольгу Курачеву, Ольгу Пахтусову и Веронику Никульшину отпустили под обязательство о явке из ОВД «Лужники». Об этом Верзилов написал в своем твиттере.

Молния: Хамовнический суд отказался рассматривать текущие материалы полиции на этой неделе. Прямо сейчас нас вчетвером освобождают из отдела полиции «Лужники». Свобода после 15+1 суток ареста и ура! — Пётр Верзилов (@gruppa_voina) July 31, 2018

Об освобождении в своем твиттере также написала Пахтусова.

Ранее Хамовнический суд Москвы вернул в полицию материалы административного дела, которое завели на четырех участников группы Pussy Riot, для устранения недостатков. При этом Верзилова, Пахтусову, Курачеву и Никульшину доставили в отделение полиции и отказались отпускать.

Напомним, 15 июля четверо участников Pussy Riot Петр Верзилов, Ольга Пахтусова, Ольга Курачева и Вероника Никульшина выбежали на поле в полицейской форме во время второго тайма финального матча чемпионата мира по футболу.

Своей акцией активисты потребовали освобождения политзаключенных, а также прекращения уголовных дел за репосты и незаконных арестов на митингах. Они приурочили свою акцию «Милиционер вступает в Игру» к годовщине поэта Дмитрия Пригова, автора цикла «Апофеоз милицанера».

16 июля участников акции приговорили к 15 суткам ареста с наложением запрета на посещение официальных спортивных мероприятий на 3 года по статье о грубом нарушении правил поведения на официальных спортивных мероприятиях (ч. 3 ст. 20.31 КоАП). Кроме того, им назначили штраф в размере 1500 рублей за незаконное ношение полицейской формы (ст. 17.12 КоАП).

После того, как они отбыли это наказание, на выходе из спецприемника их снова задержали и увезли в полицию, где и уведомили о новом административном деле.